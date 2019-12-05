Воронеж, , 13:04 — REGNUM Рост числа безработных в Воронежской области зафиксирован Воронежстатом. Данные опубликованы ведомством 5 декабря.

В соответствии с опубликованной информацией, в октябре 2019 года в регионе было зарегистрировано 9,2 тыс. безработных, за десять месяцев 2019 года — 11,2 тыс. человек. По сравнению с октябрём 2018 года число безработных выросло на 6,2%, а по сравнению с январём — октябрём предыдущего года — более чем на 16%.

Как уточнили в департаменте труда и занятости Воронежской области, по данным на 5 декабря в службах занятости региона на учёте в качестве безработных зарегистрировано 9 тыс. 333 человека. При этом число вакантных мест почти в два раза больше — 18 тыс. 615.

«Уровень регистрируемой безработицы — 0,8%, коэффициент напряженности на рынке труда (численность незанятых граждан, претендующих на одну вакансию) — 0,6 единиц», — сообщили в департаменте.