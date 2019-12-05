Москва, , 12:16 — REGNUM Налоговая и долговая нагрузка оказывают влияние на реальные доходы населения. Об этом сообщил 5 декабря премьер-министра РФ Дмитрий Медведев на встрече с представителями российских телеканалов в Москве.

Он отметил, что в правительстве эту проблему видят.

«Что делать? Очевидно, что в такой ситуации необходимо наиболее уязвимымым категориям помогать», — сказал глава правительства.

Среди категорий населения, которые нуждаются в помощи, он отметил многодетные семьи, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.