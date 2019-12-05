Тбилиси, , 11:48 — REGNUM Эскорт грузинского вина в Россию вырос на 11%. Информацию об этом 5 декабря опубликовало Национальное агентство вина Грузии (НАВ).

В отчете грузинского ведомства говорится, что в период с января по ноябрь 2019-го года Грузия поставила в Россию около 54 млн бутылок вина, что на 11% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

По данным Национального агентства вина, Россия уверенно держит первое место среди импортеров винной продукции из Грузии. На Украину, занимающую второе место в данном рейтинге, с января по ноябрь было поставлено 8,3 млн бутылок грузинского вина, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

На третьем месте находится Китай. В Поднебесную в 2019-м году поставили 6,3 млн бутылок, что на 2% больше, чем в 2018-м. Также в НАВ отмечают рост экспорта вина и в другие страны мира. Общий объем экспорта вырос на 10% по сравнению с показателями прошлого года.