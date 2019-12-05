Пекин, , 10:53 — REGNUM Китай принял ряд новых политических мер поддержки развития инновационной пограничной торговли, сообщили в Министерстве коммерции КНР, передает агентство Синьхуа.

Для того, чтобы ускорить развитие инновационной пограничной торговли, Китай намерен принять ряд мер, включая три ключевые аспекта: инновацию и трансформацию, фискальную, налоговую и финансовую поддержку, а также создание лучших условия для бизнеса.

В заявлении перечислены семь специальных мер, включая создание рыночных центром пограничной торговли и развитие новых форм электронной коммерции, которые подходили бы для нужд пограничной торговли.

Министерство коммерции и еще 11 департаментов предложили ряд дополнительных мер после проведения исследования в 20 пограничных городах и тематических форумов, где были собраны все предложения региональных экспертов и коммерсантов, вовлеченных в пограничную торговлю.

Отметим, что пограничная торговля является источником дохода для пограничных районов Китая. Как сообщало ИА REGNUM, грузооборот между Вьетнамом и Китаем через пограничный порт Тяньпэн с начала года взлетел на 23%.

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