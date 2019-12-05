Москва, 5 декабря 2019, 10:45 — REGNUM Минимальная заработная плата в России имеет слабое отношение к чему бы то ни было, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 5 декабря корреспонденту ИА REGNUM, обсуждая запланированное Госдумой РФ повышение МРОТ на 850 рублей.
Повышение МРОТ, по мнению Хазина, почувствуют разве что медсестры в российских регионах.
Напомним, как сообщалось ранее, Госдума РФ 5 декабря рассмотрит правительственный законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 11 280 рублей до 12 130 рублей.
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