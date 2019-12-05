Владивосток, , 10:12 — REGNUM Нва дальневосточной ярмарке в Москве в день открытия продали более 500 товаров, выставленных делегацией Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Ажиотаж на продукцию из дикоросов, активно раскупают соки из лимонника, берёзовый сок, липовый мед. Пользуются спросом аутентичный шоколад с морской солью и морской капустой, мармелад, приготовленный с использованием агар-агара, и «визитная карточка» — конфеты «Птичье молоко», — рассказали в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщало ИА REGNUM, хабаровские предприниматели отправили в Москву 240 тонн рыбной продукции, мёд, варенья из таежных ягод, дикоросы. Уже продано 8 тонн.