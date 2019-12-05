Муйский район, Бурятия, , 09:26 — REGNUM Вмешательство прокуратуры потребовалось для выплаты ресурсоснабжающей организацией в Муйском районе Бурятии долга по зарплате. Компания задолжала 153 работникам около 3,1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокурором района генеральному директору общества внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона», — отметили в прокуратуре.

Лишь после этого компания выплатила работникам зарплату, а также денежную компенсацию за задержку. Кроме того, ей назначили штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, в Кузбассе из-за задолженности по зарплате за два месяца более двадцати шахтёров отказались выходить на работу. Однако как сообщало ИА REGNUM, точное число работников, отказавшихся выйти на смену, не сообщается, так как их ряды могли пополнить другие шахтёры.

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