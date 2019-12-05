Кемерово, , 03:44 — REGNUM Задолженность по заработной плате за два месяца стала причиной отказа от работы сотрудников шахтоучастка «Октябрьский» (входит в состав шахты «Заречная») в Кемеровской области, сообщает портал VSE42.Ru.

На работу не вышли более 20 шахтеров. Точное число работников, отказавшихся выйти на смену, не сообщается, так как их ряды могли пополнить другие шахтеры, так же нежелающие работать бесплатно.

Как сообщало ИА REGNUM, 116 работников шахт «Алексиевская» и «Заречная» в Кузбассе отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахтёры Кузбасса отказались работать бесплатно