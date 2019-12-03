Южно-Сахалинск, , 10:18 — REGNUM На премию «Звезда Дальнего Востока» номинирован сайт сахалинских сейсмологов. Команда известного островного сейсмолога Андрея Степнова, разработавшая сайт, претендует на награду в номинации «Технологические новации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, награждение состоится в рамках «Дней Дальнего Востока» в Москве.

«Наша компания выросла из научного института, где у нас была целая лаборатория. Мы делали мониторинг сейсмической активности для нефтегазовых компаний. Постепенно проект расширялся. Ученые заметили, что у обычных людей тоже есть запрос на информацию о возможных землетрясениях — Сахалин остров, сейсмически опасный», — рассказал Андрей Степнов.

Впервые в России частью программы «Умный город» стала система мониторинга сейсмической активности. «Умный город» сейчас активно внедряется на Сахалине.

Высокую значимость проекта подчеркнул член жюри «Звезды Дальнего Востока», генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий Руслан Саркисов:

«Проект сахалинских ученых возник в ответ на природные вызовы Дальнего Востока. Он, безусловно, является важным для области — и экономически, и социально. В дальнейшем ученые с Сахалина рассматривают возможность выйти на международный рынок, предложить свои услуги в странах АТР. Это был бы яркий пример экспорта российской технологии».

Как сообщало ИА REGNUM, Колыма отправила 7 заявок на премию «Звезда Дальнего Востока». Свои достижения представят предприятия региона.