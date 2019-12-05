Биробиджан, , 05:35 — REGNUM Еврейской автономной области из средств федерального бюджета дополнительно выделено ещё 312 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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В соответствии с распоряжением правительства России, эти средства пойдут на бесперебойное прохождение отопительного сезона. Из них 268 млн рублей будет потрачено на закупку топлива для котельных региона, остальные 44 млн рублей предназначены для продолжения модернизации оборудования на объектах теплоснабжения.

Ожидается, что на эти средства будет проведена замена оборудования в муниципальных котельных Биробиджана, проведён капитальный ремонт котельной в селе Ленинское и продолжатся работы по восстановлению котельной в Теплоозёрске. Отключения от системы отопления на время работ исключено.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Еврейской автономной области идёт в режиме чрезвычайной ситуации: оборудование изношено, на ряде котельных нет нормативного запаса топлива.