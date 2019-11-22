Биробиджан, , 09:34 — REGNUM Еврейской автономной области федеральный бюджет выделит ещё 312 млн рублей для прохождения отопительного сезона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Полученные средства будут направлены на создание необходимого запаса топлива для прохождения отопительного сезона.

Как завил на заседании правительства России министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, второй год отопительный сезон в ЕАО запускается в режиме чрезвычайной ситуации. Регион уже получил из федерального бюджета 218 млн рублей, теперь подготовлены документы по выделению ещё 312 млн рублей, пишет «Восток России».

Как сообщало ИА REGNUM, из Красноярска на обеспечение деятельности котельных области, в Биробиджан поступило 9 тыс. тонн твёрдого топлива.