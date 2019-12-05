Буэнос-Айрес, , 02:37 — REGNUM Заявление об отставке с 10 декабря подали президент Центрального банка Аргентины Гидо Сандлерис и его заместители Густаво Канонеро и Вероника Раппопорт, 4 декабря сообщает портал Todo Noticias.

Руководство финансового регулятора покинет свои посты вместе с окончанием деятельности Маурисио Макри — действующего президента Аргентины, которого должен сменить Альберто Фернандес, одержавший победу на недавних президентских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Альберто Фернандес заявил, что после вступления в должность намерен отказаться от $12 млрд, которые должны быть выделены МВФ в рамках кредита, одобренного еще в 2018 году.

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