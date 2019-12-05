Москва, , 02:11 — REGNUM Российские компании производят стиральный порошок в соответствии с требованиями законодательства России и ЕАЭС, заявил 5 декабря исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) Пётр Бобровский в ответ на предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По его словам, производители не вправе руководствоваться стандартами других государств, поэтому заявление ФАС о том, что товары для России и для западных стран могут отличаться по качеству, наносит ущерб деловой репутации инвесторов.

«Во многих странах есть распространенный потребительский миф, что за рубежом товар лучше. Мы крайне обеспокоены ситуацией, когда государственный орган создает громкий информационный повод без надлежащего подтверждения и фактически поддерживает потребительские мифы», — заявил РБК Бобровский.

Ранее ФАС обратила внимание на то, что состав продукции компаний Lindt, Procter&Gamble и Henkel, продающейся в России и странах Европы, оказался различным. Производители стиральных порошков и капсул для стирки Persil и Ariel получили предупреждение от надзорного органа.

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