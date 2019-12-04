Москва, , 20:58 — REGNUM В Москве состоялась встреча министра экономического развития РФ Максима Орешкина и главы Мордовии Владимира Волкова. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

В частности, речь шла о поддержке федеральным министерством реализации социально и экономически значимых для региона инвестиционных проектов. Обсуждалась перспектива включения в паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров» направления «Саранск — Темников — Санаксарь», что повысит туристическую привлекательность республики.

Реализация этого проекта позволит полноценно использовать качественную туристскую инфраструктуру, созданную в регионе к чемпионату мира по футболу 2018 года, включая новый аэропорт, гостиницы, модернизированные железнодорожные вокзалы и дорожную сеть, и создать около 400 новых рабочих мест.

Кроме того, стороны обсудили разработку долгосрочной программы социально-экономического развития республики на 2020−2029 годы, которая будет включать 10-летний план инвестиционного развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Мордовия получила самую крупную дотацию от федерального центра на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на 2019 год. В республику поступит 2,16 млрд рублей, которые направят на исполнение всех обязательств в рамках предоставляемых мер социальной поддержки.