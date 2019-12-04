Сочи, Краснодарский край, , 17:27 — REGNUM Россия готова сохранить транзит газа через территорию Украины, но считает неприемлемыми условия, предлагаемые Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 декабря на пресс-конференции в Сочи.

«Мы готовы сохранить украинский транзит и ведём сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет», — сказал российский лидер.

Вместе с тем Путин отметил, что условия, которые предлагают украинские транзитёры, «экономически неприемлемы» для России. «Я надеюсь, что это запросная позиция, и наши позиции удастся как-то согласовать», — добавил он.

Президент России также подчеркнул, что Москва в настоящее время ведёт переговоры об увеличении объёмов поставок газа в Европу на случай остановки транзита через Украину с начала 2020 года.

Напомним, ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что российско-украинские переговоры по газу могут состояться 5 декабря, если и «Газпром», и «Нафтогаз» будут готовы к этому.

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