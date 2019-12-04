Воронеж, , 17:06 — REGNUM 300 тыс. 156 пассажиров совершили перелёты за рубеж через Воронеж за 11 месяцев 2019 года, сообщили 4 декабря в пресс-службе аэропорта «Воронеж».

По сравнению с тем же периодом 2018 года пассажиропоток на международных направлениях вырос на 22,5%. Для сравнения — внутренними рейсами за тот же период воспользовались 500 тыс. 030 пассажиров, рост составил 6,5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего за 11 месяцев 2019 года международный аэропорт «Воронеж» обслужил более 800 тыс. пассажиров, таким образом выполнив годовой план досрочно. Между тем в ноябре воронежский аэропорт был включён в топ-50 самых пунктуальных аэропортов мира, заняв 42-е место в рейтинге Международного аналитического агентства Британской компании OAG.

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