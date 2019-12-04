Воронеж, , 16:56 — REGNUM 800 тыс. человек обслужил международный аэропорт «Воронеж» имени Петра I по данным на 30 ноября, таким образом, выполнив годовой план досрочно, сообщили в пресс-службе аэропорта.

За 11 месяцев 2019 года услугами воронежского аэропорта воспользовались 800 тыс. 186 пассажиров, что на 12% больше, чем годом ранее.

Как отмечают в пресс-службе, воронежский аэропорт всё чаще используют в качестве пересадочного пункта — по сравнению с прошлым годом число транзитных пассажиров выросло на 59,8% и составило 3,3 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году запланирован старт строительства нового терминала для международного аэропорта «Воронеж».

Об этом: Строительство нового терминала аэропорта «Воронеж» начнут в 2020 году

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