Вена, , 16:33 — REGNUM Вопрос о продлении сделки ОПЕК+ пока не решён, сообщил журналистам 4 декабря иракский министр нефти Тамир Габдан.

По словам чиновника, ОПЕК ещё не обсуждал предложение Москвы по снятию квоты на газовый конденсат с членов ОПЕК+. При этом вопрос сокращения объёмов нефтедобычи обсуждался, и большая часть стран склоняется к этому варианту.

Напомним, 5 декабря в Вене начнётся саммит ОПЕК, в преддверии которого проводятся обсуждения на уровне стран, входящих в картель, а также в рамках ОПЕК+ (в его состав входит Россия).

Россия предлагает новые ограничения уровня добычи нефти для поддержания выгодных цен для стран-экспортёров.

Читайте ранее в этом сюжете: Главное событие для нефти — заседание ОПЕК+