Москва, , 16:22 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 26 ноября по 2 декабря в среднем не изменились после роста на 0,1% в течение двух предыдущих недель. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По оценке ведомства, за последнюю неделю цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено — на 1,2%, свинину — на 0,3%, шоколадные конфеты — на 0,2%.

Одновременно с этим гречневая крупа подорожала на 1,6%, куриные яйца — на 0,8%, подсолнечное масло — на 0,4%, говядина, сливочное масло, молоко, творог, сычужные сыры, ржаной хлеб — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе помидоры подорожали на 3,3%, картофель — на 0,6%.

Цены на автомобильный бензин, согласно данным Росстата, за неделю в среднем не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,2%.