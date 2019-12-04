Тбилиси, , 15:44 — REGNUM В Грузии женщины, работающие в бизнес-секторе, в среднем получают меньше, чем мужчины. Соответствующие данные 4 декабря опубликовал Грузстат.

По данным статистического ведомства, средняя месячная заработная плата у мужчин в III квартале 2019 года составила 1316,2 лари (около $450 по курсу). У прекрасного пола этот показатель составил 979,8 лари (около $330 по курсу).

Кроме того, отличается и рост зарплат по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. У мужчин он составил 129,5 лари (9,8%), а у женщин — 87,2 лари (8,8%).

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