Минск, , 13:15 — REGNUM Доли государства в крупнейших коммерческих банках Белоруссии предложены Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР), причём по существенно сниженным ценам. Об этом 4 декабря в Минске заявил журналистам председатель Госкомитет по имуществу Белоруссии Андрей Гаев.

Главный актив, который власти Белоруссии желают продать ЕБРР — государственный «Белинвестбанк», один из крупнейших банков республики. Переговоры о продаже шли почти пять лет. Стороны расходились в оценке: ЕБРР оценивал госпакет акций в $120 млн, а Госкомимущество Белоруссии — в примерно $325 млн.

Гаев заявил, что власти Белоруссии теперь уже устраивает сумма в 549 млн белорусских рублей за госпакет акций ОАО «Белинвестбанк». Отметим, что по нынешнему официальному курсу Нацбанка Белоруссии эта сумма эквивалентна $260 млн, она значительно ниже изначальной, но всё равно в более чем два раза больше той, которую считает справедливой ЕБРР.

Помимо госпакета акций ОАО «Белинвестбанк» ГКИ предлагает ЕБРР приобрести госпакет акций ещё одного крупного игрока на банковском рынке постсоветской республики — ОАО «Приорбанк». Основным акционером этого комбанка является австрийская группа Raiffeisen (примерно 88% акций). Долю государства в «Приорбанке» (чуть более 6%) ГКИ оценивает в 17 млн евро.

Переговоры о продаже госпакетов акций в ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Приорбанк», по словам Гаева, продолжатся в 2020 году. ЕБРР воздерживается от комментариев.

Напомним, ранее Александр Лукашенко неоднократно заявлял о намерении снижения зависимости Белоруссии от одного партнёра через диверсификацию. Таковая понималась не только в контексте поставок углеводородов, но также и других сфер. В связи с этим банкам Западной Европы и Китая было предложено приобрести активы в белорусском банковском секторе.

Кроме того, выручка от продажи госдолей в банках позволит пополнить бюджет, что немаловажно накануне финала президентской кампании 2020 года и кульминации очередного социально-экономического кризиса в Белоруссии. Пока что власти постсоветской республики обходятся внешними заимствованиями и «плавной девальвацией» деноминированного белорусского рубля.