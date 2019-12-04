Москва, , 12:38 — REGNUM Закон, позволяющий почтовым отделениям идентифицировать граждан по упрощенной схеме при отправлении и получении почтовых переводов, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Речь идет о переводах, сумма которых не превышает 15 тыс. рублей. Сегодня для каждого подобного перевода почтовые отделения обязаны проводить полную идентификацию граждан в рамках «антиотмывочного» закона. Однако затем работа федеральных почтовых отделений была исключена из группы повышенного риска легализации преступных доходов, поэтому депутаты предложили ввести упрощенную идентификацию при получении таких почтовых переводов.

Под упрощенной идентификацией при этом подразумевается, что для получения почтового перевода будет необходимо указать свои фамилию, имя и отчество, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность.