Москва, , 12:10 — REGNUM В Москве с начала 2019 года введено 9,76 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,23 млн кв. м жилья, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин на пресс-конференции в столице.

Он также добавил, что таким образом удалось на 19% превысить заложенные показатели годового плана, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.

«За 11 месяцев ввод недвижимости составил 115% годового плана, по жилью — 119%», — уточнил Лёвкин.

Также, по словам чиновника, Москва выполнила региональные показатели нацпроекта «Жилье и городская среда», заложенные на 2019 год. В начале реализации проекта был разработан региональный паспорт, где есть показатели, главными из которых является ввод жилья по городам.

«В Москве показатель 2019 года, установленный паспортом федерального проекта, на сегодняшний день уже выполнен», — подчеркнул глава департамента.

Напомним, что столичные власти прогнозируют с 2021 года устойчивый ввод жилья по программе реновации.

Подробности читайте здесь: В 2021 году Москва выйдет на устойчивый ввод жилья по программе реновации