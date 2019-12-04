Москва, 4 декабря 2019, 12:10 — REGNUM В Москве с начала 2019 года введено 9,76 млн кв. м недвижимости, в том числе 4,23 млн кв. м жилья, сообщил глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин на пресс-конференции в столице.
Он также добавил, что таким образом удалось на 19% превысить заложенные показатели годового плана, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.
Также, по словам чиновника, Москва выполнила региональные показатели нацпроекта «Жилье и городская среда», заложенные на 2019 год. В начале реализации проекта был разработан региональный паспорт, где есть показатели, главными из которых является ввод жилья по городам.
Напомним, что столичные власти прогнозируют с 2021 года устойчивый ввод жилья по программе реновации.
Подробности читайте здесь: В 2021 году Москва выйдет на устойчивый ввод жилья по программе реновации