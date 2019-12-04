Москва, , 12:03 — REGNUM Россельхознадзор может полностью ограничить поставки говядины из Аргентины и Парагвая на российский рынок. Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Россельхознадзора, в говядине и её субпродуктах из Аргентины и Парагвая обнаружен стимулятор роста мышечной массы рактопамин, использование которого запрещено при производстве пищевой продукции российским законодательством.

По данной причине ведомство ограничило поставки данной продукции из пяти предприятий Аргентины и двух — Парагвая, и в настоящее время ведёт переговоры с компетентными ведомствами указанных стран по этому вопросу.

«Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран», — заключается в заявлении Россельхознадзора.