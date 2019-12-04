Пусан, Южная Корея, , 10:34 — REGNUM Обыски в администрации президента Южной Кореи в связи с делом о коррупции начала прокуратура страны. Об этом 4 декабря сообщает агентство Yonhap.

Также уточняется, что обыски ведутся из-за возможного намеренного сокрытия сотрудниками администрации президента Южной Кореи улик по делу бывшего вице-мэра города Пусан Ю Чжэ Су.

По данным корейской прокуратуры, бывший вице-мэр Пусана мог в 2017 г. пользоваться своим положением главы госкомиссии по услугам в сфере финансов и брать особо крупные взятки у разных предприятий.

При этом в указанный период за Ю Чжэ Су было установлено наблюдение группы следователей при советнике президента по гражданским вопросам по подозрению в коррупции. Однако по неясной причине бывшего вице-мэра Пусана не привлекли тогда к ответственности, и он стал в 2018 году заместителем мэра города по экономическим вопросам.

Кроме этого, сообщается, что прокуратурой также расследуется факт вероятного вмешательства в ход следствия ряда высокопоставленных сотрудников администрации, что, предположительно, могло стать причиной его внезапного прекращения.

Отметим, в настоящее время Ю Чжэ Су арестован.