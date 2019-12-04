Токио, , 06:55 — REGNUM Верхняя палата парламента Японии 4 декабря ратифицировала торговое соглашение с США, оно вступает в силу 1 января 2020 года, сообщают каналы национального телевидения Японии.

За принятие закона проголосовала правящая Либерально-демократическая партии и её союзники.

В ноябре 2019 года торговое соглашение уже было ратифицировано нижней палатой парламента Японии, несмотря на противодействие оппозиции, недовольной отсутствием в договоре пунктов об отмене или хотя бы снижении пошлин на экспорт японских автомобилей и запчастей.

Торговое соглашение отменяет или значительно понижает пошлины на ввоз в страну сельхозпродукции из США на общую сумму $7,2 млрд в год. Например, тарифы на импорт американской говядины с нынешних 38,5% упадут до 26,6%, а постепенно — до 9%. Пошлины на свинину и сыр, а также вина из США поэтапно будут отменены вообще.

В ответ американцы отменят пошлины на поставку некоторых японских промышленных товаров, в том числе автоматизированные станки. Будут снижены тарифы на импорт в США 42 видов товаров Страны восходящего солнца, в том числе говядину, соевый соус, музыкальные инструменты, велосипеды. Также американская сторона обязалась не повышать тарифы на ввоз японских автомобилей, чем ранее угрожала администрация США.

Соглашение было подписано в сентябре этого года в Нью-Йорке президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Также в течение ближайших четырёх месяцев стороны планируют начать переговоры о разработке договора с большим охватом экономической жизни стран. В перспективе он вполне способен приобрести черты двусторонней зоны свободной торговли.