Москва, , 18:35 — REGNUM Наибольший риск для экономики РФ представляет очередная приближающаяся волна глобального спада, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 3 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

«Речь идёт о приближении очередной волны глобального спада, как в 2008—2010 годах, — сказал Дзарасов. — Опасения экспертов по этому поводу усиливаются. Прежде всего беспокойство нарастает в связи с накоплением финансовых проблем на фоне слабого роста и депрессии реального сектора экономики. Индекс деловой активности оказался уже ниже 50. Это рассматривается как признак приближающего спада в реальном секторе. На фоне ухудшения финансовых показателей мировой экономики это расценивается как тревожный сигнал».

Экономист подчеркнул, что если новый глобальный спад произойдёт, следует ожидать, что по России он ударит особенно сильно, тем более что основания для таких прогнозов более чем веские — в 2008—2010 годах спад в РФ составил 8% ВВП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, в настоящее время не видно никаких признаков того, чтобы мировая экономика начала бурно расти в 2020 году. Более того, есть признаки продолжающегося замедления. Глобальной рецессии пока нет, хотя в отдельных странах её признаки наблюдаются.

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