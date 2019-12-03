Москва, 3 декабря 2019, 15:49 — REGNUM Российские железные дороги проконсультируют строительство железнодорожной линии Таван-Толгой — Зуунбаян в Монголии. Сообщение об этом подписано 3 декабря по итогам межправительственной встречи в Москве.
Договор заключен между ООО «РЖД Интернешнл» и АО «Улан-Баторские железные дороги» (УБЖД). Российские железнодорожники окажут услуги технического консалтинга. Подписи под документом поставили и.о. генерального директора ООО «РЖД Интернешнл» Сергей Столяров и начальник АО «УБЖД» Дамдинсуренгийн Жигжидняма.
Также в ходе визита на уровне транспортных министерств стороны подписали соглашение об обучении российскими специалистами железнодорожников Монголии.