Москва, , 15:36 — REGNUM В Москве 3 декабря подписано соглашение Минтранса РФ и Министерства развития дорог и транспорта Монголии об обучении монгольских граждан по железнодорожным специальностям и направлениям подготовки.

Подпись под документом поставили первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов и министр развития дорог и транспорта Монголии Бямбасурэнгийн Энх-Амгалан.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация правительства Монголии находится в Москве с официальным визитом.