Москва, , 09:57 — REGNUM Основной законопроект, устанавливающий новые нормы и правила государственного и муниципального контроля, правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.

Речь идет о реформе, которую называют «регуляторная гильотина», и введении новых правил контроля за бизнесом. Как отмечают в правительстве, инициатива устранит недостатки действующего сегодня правового регулирования государственного и муниципального контроля и надзора. В частности, это несистемность самого регулирования, а также отсутствие должной профилактики нарушений и акцент на проведении проверок, что затратно как для самого бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.

Так, например, законопроект вводит шесть категорий групп риска, которые могут быть присвоены бизнесу: от чрезвычайно высокого риска причинения вреда до низкого. Количество проверок компании будет напрямую зависеть от того, в какой группе риска она окажется.

Кроме того, законопроект также устанавливает новые виды контроля за предпринимателями. Так, например, в законе могут появиться такие меры, как контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом правительство предлагает сделать главными именно профилактические меры — в частности, рекомендации бизнесу.

Если закон будет принят, новые нормы не коснутся валютного, налогового и таможенного регулирования, а также контроля за экспортом.