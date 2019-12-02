Магадан, Магаданская область, , 04:39 — REGNUM На соискание премии «Звезда Дальнего Востока» от дальневосточных регионов поступило более сотни заявок. В числе участников и Магаданская область, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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От Колымы в разных номинациях за премию «звезды» будут бороться:

Алексей Вязьмин и глава КФХ «Лидер» Денис Ермолин («Лучший гектар»), в номинации «Лучший работодатель» представлен — Магаданский филиал акционерного общества «Полиметалл Управляющая компания», «Бизнес действие» и «Управленец»: индивидуальный предприниматель Юрий Пак; «Технологические новации»: ООО «Кентаурус», «Молодые львы» — ООО «Оптимус Гейм» и «Развитие территории»: АО «Полюс Магадан» и АО «ПАВЛИК».

Кроме того, в рамках номинации вне регионального отбора «Доброволец года» участвует — ООО «Сервис карьерных машин».

Как сообщало ИА REGNUM, общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в Москве в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Чукотка участвует в девяти номинациях.