Кейптаун, , 09:43 — REGNUM Авиакомпания South African Airways (SAA) подвергнется радикальной реструктуризации для обеспечения ее финансовой устойчивости. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра государственных предприятий ЮАР.

Правин Гордхан сообщил, что на сегодняшний день «не существует другого рабочего пути» для «проблемной» государственной авиакомпании, которая понесла совокупные убытки в размере более 2 млрд долларов за последние 13 лет и не получала прибыль с 2011 года.

По его словам, в настоящее время продолжаются дискуссии с кредиторами, «чтобы обеспечить необходимые средства для покрытия операционных и структурных изменений в течение следующих нескольких месяцев».

Гордхан выразил уверенность в эффективности усилий по восстановлению прибыльности авиакомпании.

«Поэтому мы заверяем клиентов и призываем их покупать билеты с уверенностью. SAA полна решимости оставаться открытой для бизнеса», — сказал он в воскресенье, 1 декабря.

По информации журналистов телерадиокомпании, коммерческие банки готовы предоставить SAA кредит, однако они требуют от правительства гарантировать, что он будет погашен.

Напомним, что в ноябре авиакомпания отменила все свои рейсы в выходные дни после забастовки Национального союза металлистов ЮАР и Южноафриканской ассоциации бортпроводников.