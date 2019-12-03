Ульяновск, , 08:47 — REGNUM В Новоульяновске Ульяновской области начались подготовительные работы к реконструкции очистных сооружений. Ремонтные работы обойдутся почти в 294 млн рублей и пройдут в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным министерства энергетики, в настоящее время подрядная организация подготовила строительную площадку, идут работы по планировке земельного участка, готовятся траншеи для прокладки сетей водоснабжения. Проект предусматривает строительство современных очистных сооружений канализации, оснащенных системами механической и биологической очистки. Реконструкция объекта позволит увеличить пропускную способность объекта с 630 до 2000 кубометров в сутки. Общая стоимость работ по проекту превышает 293,64 млн рублей.

Напомним, Ульяновская область вошла в число 16 регионов по реализации проекта «Оздоровление Волги». С привлечением федеральных средств в регионе будут реконструированы три объекта — очистные сооружения канализации в правобережье и левобережье Ульяновска, верхние очистные сооружения в Новоульяновске. Общий объём средств составит около 5 млрд рублей.

По расчётам, к 2024 году втрое будут снижены сбросы загрязненных сточных вод в Волгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее также был объявлены конкурсы по разработке проектной документации и проведении инженерных исследований для реконструкции очистных сооружений на левобережье и правом берегу Ульяновска — на услуги инженерно-технического характера выделялись из бюджета соответственно 23,2 и 27,3 млн рублей.

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