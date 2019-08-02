Ульяновск, , 08:59 — REGNUM

В Ульяновске планируют реконструировать очистные сооружения канализации Левобережья. Соответствующее извещение о проведении конкурса по разработке проектной документации опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ. Также будет реконструирована канализация в Правобережной части города.

Заказчиком является управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска. Победитель конкурса должен будет выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию по объекту: «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)». Начальная цена контракта определена в сумме 23 219 826,98 рублей, соответствующие средства предусмотрены в региональном бюджете. Работы должны быть завершены к марту 2020 года.

Очистные сооружения расположены в Заволжском районе Ульяновска, в районе села Красный Яр, севернее полигона твёрдых бытовых отходов. Предполагается реконструкция объекта. Результатом выполненной работы по контракту станут проектная документация и документ, содержащий результаты инженерных изысканий, сметный расчёт, положительное заключение государственной экспертизы.

«Реконструкция очистных сооружений канализации с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством», — говорится в проекте договора.

«Проектную производительность реконструируемых ОСКЛ принять 100 тыс. м3/сут в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения, с возможностью увеличения производительности при необходимости до 200 тыс. м3/сут (перспективное развитие). Проектную производительность уточнить при разработке проектной документации», — отмечается в документе.

Согласно представленным данным, в 2016—2018 годах фактический приток сточных вод ежесуточно составлял 84 741 м3, максимальный часовой расход — 5 296 м3/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске также планируют продолжить реконструкцию очистных сооружений в Правобережной части города. На услуги инженерно-технического характера выделяется из бюджета около 27,3 млн рублей. Как и для левобережной части, основанием для проведения работ является федеральная программа «Оздоровление Волги».

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