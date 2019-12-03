Биробиджан, , 06:57 — REGNUM Депутаты Заксобрания Еврейской автономной области рассмотрели закон о продлении действия регионального материнского капитала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

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По первоначальным планам эта мера поддержки семей должна была действовать в ЕАО до 2021 года, но депутаты приняли решение продлить срок действия регионального маткапитала до 2024 года. Сам закон вступил в силу с 1 января 2019 года. Он позволяет семьям, в которых начиная со срока вступления закона в силу родился второй ребёнок, получить дальневосточный материнский капитал в размере 136 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в России материнский капитал получили более 9,5 млн семей.