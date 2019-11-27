Москва, , 01:55 — REGNUM Сертификат на материнский капитал в России с 2007 года получили более 9,5 млн семей. Об этом 26 ноября вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила в эфире телепередачи «Право на справедливость».

«С момента существования программы — 1 января 2007 года — это 9,5 млн человек, которые воспользовались правом на материнский семейный капитал», — сказала Голикова.

По её словам, это, наверное, один из самых удачных проектов, который был принят и реализуется в нашей стране.

«С учётом суммы, которая выдаётся, и с учётом перспектив, граждане в него верят», — подчеркнула она.

Уточняется, что при этом 7,2 млн семей уже обратились за использованием средств материнского капитала. Из них 6,3 млн семей подали заявление о расходовании этих средств на улучшение жилищных условий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, средства материнского капитала будут проиндексированы с 1 января 2020 года. Если сейчас его величина равна 453 тыс. рублей, то в 2020 году на возрастёт до 466,6 тыс. рублей. А в 2021 году — до 485,3 тыс. рублей.

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