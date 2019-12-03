Анадырь, , 03:45 — REGNUM На Чукотке с 3 декабря стоимость вертолётного билета по маршруту Анадырь — аэропорт Угольные Копи стала в два раза дешевле — с 4 тыс. рублей снизилась до 2-х тыс., сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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"Решил следующее: цены на вертолёт снизим до 2 тысяч рублей, на вертолётную площадку будет ходить общественный транспорт, договорились с городом, чтобы люди не мёрзли в ожидании борта», — написал губернатор Чукотки Роман Копин в своём Instagram.

По информации пресс-службы правительства Чукотки, новые цены начнут действовать с 3 декабря. Также решается вопрос о строительстве отапливаемого помещения для пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку доставили новые вертолёты Ми-8АМТШ-ВА. Они яркой расцветки, чтоб их хорошо было видно в снежной Арктике.