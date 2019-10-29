Анадырь, , 07:14 — REGNUM В Хабаровском крае готовят к отправке на Чукотку новые «арктические» вертолёты. Лётный состав проходит обучение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации пресс-службы Восточного военного округа, впервые на базе соединения армейской авиации округа в Хабаровском крае проходят сборы с лётчиками, которые изучают новых «арктических» машины Ми-8АМТШ-ВА.

«Винтокрылые машины поступили из Тверской области. Лётчики уже выполнили первые полёты. Ми-8АМТШ-ВА заменят транспортно-штурмовые Ми-8 АМТШ «Терминатор», которые доставляют грузы в Арктике», — пояснили в пресс-службе ВВО.

Основное отличие новых машин — четыре топливных бака: два снаружи и два внутри. Вертолёты имеют яркую расцветку, чтобы их было заметной в «белой» Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на вертолёте самопроизвольно открылся замок, фиксирующий груз. В полёте было потеряно 3 тонны груза.