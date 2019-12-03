Вашингтон, , 02:53 — REGNUM В ответ на введение Францией цифрового налога США могут ввести дополнительные пошлины на продукцию французских компаний, что в общей сложности составит сумму порядка 2,4 млрд долларов, такое заявление сделал 3 декабря аппарат представителя США на торговых переговорах.

В заявлении говорится, что американское Торговое представительство «завершило первую фазу расследования» и считает, что французский цифровой налог «дискриминирует» компании США.

Глав ведомства Роберт Лайтхайзер заявил, что этот вывод «посылает ясный сигнал» о том, что Вашингтон примет меры против тех вариантов цифрового налога, которые «дискриминируют или обременяют компании США».

Также аппарат торгового представителя США начинает расследования в отношении австрийских, итальянских и турецких налогов на цифровые услуги.

В заявлении указано, что французские товары 63-х наименований могут быть обложены пошлинами, «приблизительная торговая стоимость» будет составлять около 2,4 млрд долларов.

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