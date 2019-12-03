Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Соединенные Штаты рассматривают возможность ввода пошлин на импорт товаров из Евросоюза в свете недавнего решения ВТО, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

По его словам, решение ВТО подтвердило, что субсидирование авиакорпорации Airbus со стороны ЕС вредит американской аэрокосмической индустрии, в частности — корпорации Boeing. В связи с этим США не исключают введения пошлин на европейские товары на сумму в $7,5 млрд в год благодаря полученному от ВТО праву.

Ранее арбитраж ВТО отклонил иск ЕС по поводу пошлин, право введения которых получили Соединенные Штаты в связи с принятым арбитрами решением. Тогда ВТО подтвердило факт нечестной конкуренции и субсидирования европейской авиакорпорации Airbus.