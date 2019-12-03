Буэнос-Айрес, , 01:34 — REGNUM Переговорный процесс с США по вопросу снятия пошлин на продажу стали и алюминия начали аргентинские власти, 2 декабря сообщает агентство Telam.

По данным агентства, Аргентина предпринимает попытки вести переговоры на разных уровнях. Так, глава аргентинского внешнеполитического ведомства Хорхе Фори провел телефонный разговор с министром торговли США Уилбуром Россом.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря американский президент Дональд Трамп подписал документ о введении таможенных пошлин на алюминий и сталь, ввозимые в США из Аргентины и Бразилии.

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