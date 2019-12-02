Ашхабад, , 22:54 — REGNUM На торгах государственной товарно-сырьевой биржи Туркмению иностранные бизнесмены и местные коммерсанты заключили с туркменскими предприятиями 43 контракта на $54 млн 534 тысячи (3 млрд 494 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Китая, Индии, Афганистана, Турции, Пакистана и Объединенных Арабских Эмиратов, которые приобрели у туркменских компаний авиатопливо, дизтопливо, базовое масло, карбамид и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка Туркмении местные коммерсанты закупили нефтяной битум, полиэтилен высокой плотности и хлопок-волокно.