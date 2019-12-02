Бишкек, , 21:21 — REGNUM В январе — сентябре 2019 года объем внешнеторгового оборота Киргизии по сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки составил $660,1 млн (42,3 млрд рублей), что на 17,7% больше показателя аналогичного периода 2018 года. Об этом сегодня, 2 декабря, на пресс-конференции заявил заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев, пишут киргизстанские СМИ.

Чиновник отметил, что поставки сельхозпродукции из Киргизии за рубеж увеличились сразу на 24,9%, достигнув $184,8 млн (более 11,8 млрд рублей). А ввоз импортной сельхозпродукции в республику вырос на 9,9%, сложившись на уровне $475,4 млн (около 30,5 млрд рублей).

По словам начальника отдела экспорта министерства сельского хозяйства Нурмамата Муллакелдиева, киргизстанские сельхозпроизводители преимущественно поставляли свою продукцию в Россию, в Казахстан, в Турцию и на Украину.