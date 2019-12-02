Санкт-Петербург, , 16:40 — REGNUM Госстройнадзор Петербурга призвал компании продлить разрешения на строительство до 23 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM. Вскоре завершатся «законодательные каникулы» для застройщиков, напомнили в ведомстве.

Таким образом Госстройнадзор начал обратный отсчет до вступления в силу требований Градостроительного кодекса, которые ограничили срок обращения в ведомство за продлением разрешения на строительство.

«Осталось три рабочих недели для тех, кто игнорировал необходимость привести разрешительную документацию в соответствие с требованиями законодательства своевременно», — уточнили в службе.

Напомним, в августе 2019 года вступили в силу временные положения Градостроительного кодекса, которые до 1 января 2020 года запретили властям отказывать в продлении разрешений на строительство, если заявление поступило менее чем за 10 рабочих дней до конца срока действия разрешения. Кроме этого, временные положения позволяли продлить разрешения, срок действия которых истек три года назад.

Поправки были предложены, когда выяснилось, что никакие многократные предупреждения, разъяснения и семинары не помогают: петербургские застройщики не начинают относиться к дедлайнам ответственно. И даже угроза штрафа в 1 млн рублей и полноя приостановка строительства не пугала не которые компании.

«Для застройщиков, кто хочет успеть до Нового года продлить разрешение на строительство, Госстройнадзор настоятельно рекомендует обратиться за этой государственной услугой ведомства до 23 декабря. Уточним, срок оказания госуслуги 7 рабочих дней. Если заявитель обратиться после 23 декабря, ответ он сможет получить только в 2020 году. Специалисты ведомства разработали методические рекомендации для застройщиков, чтобы избежать типовых ошибок при обращении за продлением разрешения на строительство», — уточнили в ведомстве.

Добавим, по данным Госстройнадзора Петербурга, в этом году было продлено 357 разрешений на строительство.