Москва, , 14:40 — REGNUM В Москве на 20% увеличат в 2020 году Адресную инвестиционную программу Москвы, сообщил ИА REGNUM вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Объёмы АИП достигнут 663,9 млрд рублей. Финансирование программы составит 21% от всех расходов Москвы.

В Адресную инвестиционную программу включены все главные стройки города. В течение трёх планируется возвести около 800 объектов. В их числе 82 здания школ и детсадов, 60 объектов здравоохранения, 45 спортобъектов, 19 объектов культуры, 18 пожарных станций и депо, 70 км линий метро, 350 км дорог и 162 объекта транспортной инфраструктуры, 1 млн. кв. м жилья и других объектов.

По словам руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы Дениса Тихонова, новая программа сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определённые в 2011 году. При этом вырастут расходы на социальную сферу.