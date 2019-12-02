Москва, , 14:36 — REGNUM Запуск газопровода «Сила Сибири» мощностью 38 млрд кубометров в год — серьезно меняет всю конфигурацию сил перед встречей «нормандской четверки» в Париже по Украине. Так прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик перспективы саммита в «нормандской четверке» для президента Украины.

«Запуск «Силы Сибири» является большим геополитическим достижением Владимира Путина. Европа больше не является монополистом по закупке российского газа. Первый шаг для этого в виде запуска «Силы Сибири» сделан. А будет еще и «Сила Сибири — 2». Главная техническая деталь проекта состоит в том, что он имеет смычку между западным и восточным направлением. В результате чего Россия может менять направление транспортировки газа с одного газопровода на другой. А это имеет серьезный геополитический смысл», — отметил эксперт.

«Теперь поддержка Владимира Зеленского со стороны Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона будет стремиться к нулю, а это самым серьезным образом скажется на позициях украинской стороны на переговорах», — подчеркнул Юрий Баранчик.