Сеул, , 14:29 — REGNUM Южнокорейский производитель подвижных составов, военной техники и заводского оборудования Hyundai Rotem выходит на рынок Австралии. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, 2 декабря южнокорейская компания отправила с завода Чханвон в Сидней два двухэтажных поезда. Двухэтажный поезд — поезд, состоящий из 10 двухэтажных вагонов и способный развивать скорость до 160 км/ч.

Отметим, что компания Hyundai Rotem отправила в Австралию 20 из 554 двухэтажных вагонов.

Известно, что в 2016 и 2019 годах южнокорейская компания получила два заказа на строительство двухэтажных вагонов для министерства инфраструктуры и транспорта Австралии.

В 2016 году представители двух стран подписали контракт на поставку 512 двухэтажных вагонов общей стоимостью 889,4 млрд вон (~$753,3 млн). В марте 2019 года стороны подписали еще один контракт на поставку 42 двухэтажных вагонов. Стоимость контракта оценивается в 82,6 млрд вон (~$69,9 млн).

Известно, что поезда южнокорейского производства заменят устаревшую технику в штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии.