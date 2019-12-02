Брянск, , 11:46 — REGNUM Новый тариф на проезд в муниципальных автобусах начнётся действовать в Брянске с 10 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации. Он будет дифференцированным — стоимость зависит от способа оплаты поездки.

Одна поездка в муниципальном транспорте будет стоить 18 рублей при оплате картой и 20 рублей при оплате наличными. Стоимость проезда в троллейбусе не изменится — 18 рублей вне зависимости от формы оплаты. В мэрии пояснили, что увеличение тарифа связано, прежде всего, с ростом расходов на горюче-смазочные материалы.

Последний раз стоимость поездки в муниципальном транспорте изменялась в июне 2018 года: оплата проезда увеличилась с 16 до 18 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянске подорожали проездные билеты