Анастасия Степанова, 2 декабря 2019, 11:15 — REGNUM Татария в рейтинге регионов России по уровню зарплат попала на 39-е место. В ней доля тех, кто работает за более чем 100 тыс. рублей в месяц, составила 2,7% при доле тех, чья зарплата ниже 15 тыс. рублей (вдвое ниже общереспубликанской) — 12,2%. При этом, по данным РИА Рейтинг, самой распространённой зарплатой была 20−42 тыс. рублей. ИА REGNUM на основании данных Татарстанстата проанализировало, в каких отраслях экономики Татарии были самые высокие, а в каких самые низкие зарплаты.
Напомним, в России только 7% работающих имеют зарплату выше 100 тыс. рублей. Наибольшее число таких работников в Сахалинской области — почти 21%, в Ненецком автономном округе — 25%, Магаданской области — 26,1% и Москве — 27,4%.
Названы регионы с самой высокой и самой низкой заработной платой
Для справки: В августе-октябре 2019 года в экономике Татарии численность рабочей силы в среднем составила 2041,9 тыс. человек (52,4% от общей численности населения региона). Из них 1978,5 тыс. человек были заняты в экономике, а 63,4 тыс. человек классифицировались как безработные. В сентябре 2019 года было замещено 952 672 рабочих места без учёта малого бизнеса. Существенная часть работников (свыше 205,8 тыс. человек) приходилась на сферу обрабатывающих производств. Ещё более 154 тыс. человек трудились в сфере образования, а свыше 92 тыс. человек — в области здравоохранения и социальных услуг. При этом 5,5% работников образовательной сферы были совместителями.
Несмотря на то, что в сентябре 2019 года органы статистики давали рост средней начисленной зарплаты на 7,5% (до 36 885 рублей) относительно того же периода 2018 года и рост реальной зарплаты на 3,5%, реальные располагаемые денежные доходы населения, скорректированные на расходы, за девять месяцев 2019 года приросли лишь на 0,8%. Денежные доходы на душу населения в январе-сентябре 2019 года в Татарии составили 33 468 рублей. Если учитывать среднюю зарплату с малым бизнесом, то за январь-сентябрь 2019 года показатель был 36,2 тыс. рублей с ростом на 5,6% относительно такого же периода 2018 года при росте реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги на 1,1% к соответствующему периоду 2018 года.
Для справки: средние пенсии на 1 октября 2019 года в Татарии составили 13 857 рублей при стоимости минимального потребительского бюджета пенсионера в третьем квартале в зависимости от пола — 13 862−13 966 рублей. Для трудоспособного населения данный показатель составил 17 283 рубля для мужчин и 18 102 рубля — для женщин.
Где самые высокие зарплаты?
Исходя из данных Татарстанстата, за девять месяцев 2019 года ни в одной отрасли не наблюдалось средних зарплат даже близко к 100 тыс. рублей. Самая высокая оплата труда была в сегменте «деятельность профессиональная, научная и техническая» в секторе научных исследований и разработок — 62,11 тыс. рублей, в сфере «добычи полезных ископаемых» — 58 425 рублей, финансовой и страховой сфере — 50,62 тыс. рублей. При этом в последнем сегменте эксперты фиксировали самую высокую долю совместителей и лиц, работавших по гражданско-правовым договорам, — 29,5%.
Среди тех сфер экономики, где зарплаты выше средней по региону, — организация досуга и развлечений (42 171 рубль при 8,8% совместителей), информация и связь — 46 283 рубля при 12,4% совместителей, государственное управление и обеспечение военной безопасности — 40,3 тыс. рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 45,59 тыс. рублей.
Где самые низкие зарплаты в Татарии?
Список отраслей-аутсайдеров по размеру зарплаты возглавляют сельское и лесное хозяйства — 23,5 тыс. рублей. Почти нога в ногу с ним идут гостиничная сфера и сфера общепита — 23,78 тыс. рублей. Третье место досталось сегменту «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» — 24,33 тыс. рублей.
Бюджетные сегменты, которым зарплаты были подняты в том числе и в рамках майских указов, оказались также в числе тех, кто недобрал до средней по региону (если учитывать показатель с малым бизнесом): образование — 29,17 тыс. рублей, здравоохранение — 35,77 тыс. рублей.
При этом, если рассматривать по отдельности, то педагоги детсадов, к примеру, имели ещё более низкий доход — 28,96 тыс. рублей. Педагоги школ также за три квартала недобрали до средней по региону — 32,81 тыс. рублей. В районе 32−33 тыс. рублей за этот период также зарабатывали сотрудники, относящиеся к младшему, среднему медперсоналу, соцработники и работники учреждений культуры.