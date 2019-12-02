Москва, , 10:24 — REGNUM Технические сложности с проведением платежей возникли у некоторых международных компаний при уплате «налога на Google». Проблема кроется в банковских реквизитах, сообщает 2 декабря РБК.

«Причина — техническая: банки в России не проводят платежи из-за несовместимости реквизитов платежек с форматом SWIFT», — отмечает издание.

Представители компаний отметили, что заполнили платежные поручения по инструкции, однако банки отклонили налоговые платежи, объяснив это отсутствием полных реквизитов. Так, Сбербанк отклонял платежи одной из международных цифровых компаний, налог от которой пришел со счета в Bank of New York.

Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.

Как сообщало ИА REGNUM, так называемый «налог на Google» обязывает иностранных продавцов цифровых услуг платить НДС в России. До 2019 года зарубежные компании могли платить его через налоговых агентов внутри страны.

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